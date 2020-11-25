Брянск, 25 ноября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Брянской области 25 ноября выявлено ещё 135 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 34 больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 191 пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Брянской области составляет 16 тыс. 581. Выздоровели 13 тыс. 574 человека.

Лаборатории провели 288 тыс. 923 исследования, в том числе 2694 — за истекшие сутки.