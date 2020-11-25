Калуга, 25 ноября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Калужской области проводится проверка по факту смерти мужчины в результате падения на него дерева. Об этом 25 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калужской области Илья Силаев.

Kaluga.sledcom.ru Место пргоисшествия

Установлено, что 49-летний мужчина со своим знакомым в лесополосе производил вырубку деревьев для собственных нужд в районе железнодорожной станции «167 км». Погибший надпиливал бензопилой рядом стоящие деревья, в результате чего их стволы склонялись друг к другу по принципу «домино». Во время выполнения работ, ствол одного из деревьев соскочил и упал на мужчину. В результате он получил повреждения, не совместимые с жизнью.

«В настоящее время следователем устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего, в том числе законность производимой вырубки деревьев. По предварительным данным, оба мужчины были трезвы», — сказал Илья Силаев.