Волгоград, 25 ноября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Мачту электроосвещения задел 25 ноября вертолёт при парковке на территории аэропорта Волгограда. У воздушного судна повреждены лопасти и хвостовая часть, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Повреждённый вертолёт

По предварительным данным, вертолёт зацепил световую опору около 12:50 (местн.) во время парковки. Пилот и пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали. В результате ЧП у вертолёта повреждены лопасти и хвостовая часть.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Воздушное судно осмотрено на месте происшествия с применением криминалистической техники.