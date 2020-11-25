Калуга, 25 ноября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 25 ноября, на заседании Городской думы депутаты заслушали информацию о новогоднем оформлении города в рамках реализации проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021». Всего на украшение новогодней столицы выделено 45 миллионов рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 25.11.2020

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, помимо монтажа главных новогодних красавиц, парки и скверы также начали готовить к празднику, устанавливая светящихся сказочных персонажей и новогодние атрибуты. Так, в сквере Ветеранов Войны на Московской площади на днях появился снеговик с санками. Деревья в сквере традиционно обвили гирляндами.

Под елями у здания управления соцзащиты Калуги появился «Сладкий подарок» в виде конька. А в сквере имени П.А. Воронина приземлился самолёт, рядом с которым встал снеговик-авиатор.

Работы по праздничному благоустройству планируют завершить до 7 декабря. В данный момент ведётся монтаж главной новогодней ёлки на Старом Торге. Там же скоро появится сказочный домик и два исполина — Дед Мороз и Снегурочка высотой 4,5 метра. Также новогоднюю столицу украсят километры гирлянд.

Одной из главных достопримечательностей станет звёздное небо над пешеходной частью Театральной улицы. Похожий навес из гирлянд будет и в сквере Мира, в Центральном парке возводится резиденция Деда Мороза, идёт установка ели.

Всего в городе будет установлено 28 искусственных елей, декоративная подсветка появится на 300 деревьях, город украсят объёмно-пространственные композиции и элементы дополненной реальности.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов поинтересовался мерами санитарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. По словам городского головы Дмитрия Денисова, все торжества будут проходить на открытом воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«В городе запланирован широкий спектр мероприятий на большом количестве площадок, — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Уверен, что празднование пройдёт на высоком уровне и калужане в полной мере ощутят себя жителями новогодней столицы».