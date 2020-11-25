Москва, 25 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил свою идею о выплатах пенсий напрямую из бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронова

«Мы пытались противопоставить антинародной реформе свою альтернативу. Тогда нас не поддержало не только думское большинство, но и те, кто сейчас начинают делить шкуру неубитого медведя. Если мы реально хотим добиться эффективной, прозрачной и справедливой пенсионной системы, которая отвечает интересам наших сограждан, нужно объединять усилия, а не затевать какие-то некрасивые разборки», — заявил Миронов, напомнив, что ряд законопроектов уже вносился в Госдуму.

Ранее Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы, а также предложил отказаться от Пенсионного фонда России (ПФР) и переходить к выплатам пенсий напрямую из бюджета.

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Через несколько дней с таким же предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Любопытны последние заявления руководителей Партии пенсионеров за справедливость. Так, член президиума центрального совета Андрей Широков заявил, что «Справедливая Россия» украла эту идею у их партии, а председатель ЦС Владимир Бураков высказал мнение, что наша партия использовала предложение Партии пенсионеров, с которым она выступила полгода назад, в связи с приближением думских выборов», — отметил Миронов.