Екатеринбург, 25 ноября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Свердловские власти подали исковые заявления в суд на лаборатории, задерживающие сроки выполнения тестов на COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Оказалось, что многие лаборатории пока не укладываются в максимально допустимые для исследования теста 48 часов. Власти зафиксировали нарушения.

«Мы даже подали несколько исковых заявлений», — сказал Креков.

Чиновники применили санкции в отношении лабораторий. Особое внимание уделяется тем организациям, которые отправляют тест в другие регионы, что удлиняет время подготовки результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области обследовано более 2,5 млн человек на COVID-19. Федеральным Роспотребнадзором установлена максимально допустимое время проведение теста — 48 часов.