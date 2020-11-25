Элиста, 25 ноября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия строительство Элистинского водохранилища законсервировано. Работы на объекте возобновятся только после проведения масштабной реконструкции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 25 ноября.

Цитаата из видео на YouTube Строительство Элистинского водохранилища

Стройка водохозяйственного объекта заморожена, поскольку вода в Чограйском водохранилище, имеющем полувековую историю, признана непригодной для питья и рискованной для орошения земель. Проект реконструкции плотины разработан и проходит госэкспертизу. Наряду с этим власти намерены провести дноуглубительные работы на водоёме и русле реки Восточный Маныч. Кроме того, для улучшения качества воды необходима реконструкция Левокумского гидроузла на Ставрополье.

Только оперативная и синхронная работа по реконструкции Чограйского водохранилища и Левокумского гидроузла позволит возобновить строительство Элистинского водохранилища и тем самым решить проблему дефицита воды в республике.

ИА REGNUM напоминает, что строительство Элистинского водохранилища в балке Гашун-Сала затянулось на восемь лет. Работы были начаты в 2011 году и спустя пять лет приостановлены из-за банкротства подрядчика — ОАО «Калмыцкое дорожное управление».