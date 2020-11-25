Тутаев, Ярославская область, 25 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Тутаевский район Ярославской области рассчитывает получить акт готовности к отопительному сезону в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько районов области не получили паспорта готовности к зиме. Это можно было сделать до 15 ноября. После этой даты, после устранения замечаний Ростехнадзора, муниципалитеты могут получить акты готовности. Именно на это и рассчитывают в Тутаеве.

«При подготовке к отопительному сезону 2020−2021 годов проведена масштабная работа по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Постепенно все приводится в порядок. Консолидированная сумма инвестиций на подготовку к зиме администрации и всех организаций — порядка 100 миллионов рублей. Сейчас на центральной районной котельной в Тутаеве восстановлено резервное топливное хозяйство, завершается установка нового резервного котла. Скоро состоится приемка Ростехнадзором. В Константиновском впервые произведен капремонт двух котлов. В Никульском и Чёбакове установлены новые резервные котлы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Тутаевские власти говорят, что пуск на полную мощность 52-мегаваттной Тутаевской парогазовой установки позволил обеспечить дополнительный резерв тепловой энергии. Осталось решить проблему старых изношенных сетей. Юнусов надеется, что район попадёт в программы модернизации на региональном или федеральном уровне.