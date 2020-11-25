В Ярославской области Тутаевский район рассчитывает получить акт готовности
Тутаев, Ярославская область, 25 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Тутаевский район Ярославской области рассчитывает получить акт готовности к отопительному сезону в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Дмитрий Юнусов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько районов области не получили паспорта готовности к зиме. Это можно было сделать до 15 ноября. После этой даты, после устранения замечаний Ростехнадзора, муниципалитеты могут получить акты готовности. Именно на это и рассчитывают в Тутаеве.
Тутаевские власти говорят, что пуск на полную мощность 52-мегаваттной Тутаевской парогазовой установки позволил обеспечить дополнительный резерв тепловой энергии. Осталось решить проблему старых изношенных сетей. Юнусов надеется, что район попадёт в программы модернизации на региональном или федеральном уровне.