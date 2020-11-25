Калуга, 25 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Уличная фотовыставка на тему «Время и деньги» открылась в центре Калуги, на улице Ленина, 76. Об этом 25 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Фото калужского отделения Банка России Уличная фотовыставка на тему «Время и деньги» открылась в центре Калуги

Посетив фотовыставку, калужане и гости областного центра смогут ознакомиться с историческими фактами из жизни денег, узнать секреты их производства, древние и современные возможности защиты денежных знаков, историю хранения монет и бумажных ассигнаций в России с древних времён до нынешних дней. Любознательные посетители выставки узнают ответы на вопросы: почему предшественницу копилки — кубышку — изготавливали из глины, какую памятную монету выпустили в советское время тиражом порядка 60 млн экземпляров, есть ли на современных банкнотах QR-коды и многое другое. Выставка «Время и деньги» включает пять тем: «Как делали деньги», «Как считали деньги», «Как защищали деньги», «Как перевозили деньги», «Как сохраняли деньги».

«Данный проект приурочен к 160-летию главного банка страны. Фотовыставка «Время и деньги» — это возможность по-новому взглянуть на денежные знаки, поскольку история отечественных денег полна интересных фактов, она неотделима от экономической и политической истории страны. Выставка Банка России будет экспонироваться в Калуге до конца этого года, — сказал Владимир Репета.