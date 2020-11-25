Москва, 25 ноября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Блокировка транспортных карт для лиц старше 65 лет в Москве является чрезмерным шагом. Об этом в ходе научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

ИА REGNUM Общественный транспорт

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«Лично я считаю, что это чрезмерная мера. Потому что человек вынужден всё равно доехать до банка, до аптеки», — сказала Москалькова.

По её словам, таким шагом власти загнали пожилых людей «в неправовое поле», поскольку они всё равно поедут «зайцами» на транспорте.

По её словам, аппарат внимательно следит за подобными процессами.

Москалькова также рассказала о планах по направлению рекомендаций в органы власти по таким вопросам.