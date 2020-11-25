Киев, 25 ноября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Украина через неделю введет спецпошлины 16,08% на импорт стальных продуктов из Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Соответствующее решение обнародовано 25 ноября в правительственной газете «Урядовый курьер» по результатам заседания межведомственной комиссии по международной торговле.

Согласно источнику, таким будет «адекватный» ответ на установленные «дискриминационные и недружественные» действия со стороны Белоруссии в отношении украинских производителей стальных продуктов.

Подчеркивается, что межведомственная комиссия рассмотрела представленные министерством экономики Украины материалы относительно установления фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Белоруссии в отношении законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины.

Других комментариев от украинских властей относительно этой ситуации пока что нет.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступает за сохранение экономического сотрудничества с Белоруссией, за некоторыми исключениями на усмотрение Киева. Министр отметил, что у стран «очень глубоко» развита торговля, а по некоторым вопросам она является критически важной.

20 ноября глава дипломатической миссии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Александра Лукашенко и его режима.