Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 ноября ожидает плохая погода, оба региона накроет мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

«На дорогах сложная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по прогнозу синоптиков, 26 ноября действительно ожидается преобладание облачной погоды. Ночью мокрый снег, переходящий в дождь, днем дождь, местами небольшой.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −1… +1 градус с повышением к утру до +3… +5 градусов, днем +5… +7 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.