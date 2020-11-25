Матвиенко считает назревшей реформу по оптимизации госаппарата в России
Москва, 25 ноября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В последнее время в России произошло очень много изменений, требующих адекватного ответа. Одно из них — оптимизация аппарата госслужащих. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко указала на важность наряду с предпринимаемыми российским правительством оперативными мерами повышать эффективность государственного управления «в самом широком смысле»: управление экономикой, управление социальной сферой, административное управление.
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Она подчеркнула, что считает правильными меры, заявленные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным об оптимизации штата госслужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, с предложением с 1 января 2021 года начать оптимизацию системы госуправления и провести её за три месяца — до 1 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил 16 ноября на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что административную реформу откладывать больше нельзя.