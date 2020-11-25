Москва, 25 ноября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В последнее время в России произошло очень много изменений, требующих адекватного ответа. Одно из них — оптимизация аппарата госслужащих. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

Читайте также: Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих

«Административная реформа, безусловно, назрела», — подчеркнула спикер Совфеда в интервью газета « Известия ».

Матвиенко указала на важность наряду с предпринимаемыми российским правительством оперативными мерами повышать эффективность государственного управления «в самом широком смысле»: управление экономикой, управление социальной сферой, административное управление.

Также по теме: Жители России оценили идею Мишустина оптимизировать штат госслужащих

«Прежде всего это должно быть направлено на повышение коэффициента полезного действия. На то, чтобы убрать дублирование функций и полномочий», — добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что считает правильными меры, заявленные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным об оптимизации штата госслужащих.

«Они выглядят эффективными. Насколько эффективными они действительно будут, мы увидим, уже когда начнется практическая реализация», — сказала Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением с 1 января 2021 года начать оптимизацию системы госуправления и провести её за три месяца — до 1 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил 16 ноября на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что административную реформу откладывать больше нельзя.