Москва, 25 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В России намереваются создать регистр пациентов с ахондроплазией, а также с другими формами низкорослости. Об этом 25 ноября рассказала руководитель направления «Ахондроплазия» Всероссийского общества орфанных (редких) заболеваний (ВООЗ) Юлия Нестерова.

Веласкес. Портрет Дона Себастьяна де Морра

«Мы уже начали работу, достаточно серьезную, по созданию <…> регистра пациентов с ахондроплазией и другими формами низкорослости», — приводит ее слова ТАСС.

Также она уточнила, что начата работа по подготовке клинических рекомендаций для унификации работы по медицинскому сопровождению пациентов в различных российских регионах, так как нужно иметь четкое понимание того, сколько низкорослых людей в настоящее время проживает на территории страны.

«После этого мы сможем проводить уже более глубокую статистику, анализируя положение отдельных социальных групп», — добавила она.

Возглавляемое Нестеровой общество намерено при разработке такого регистра использовать опыт, полученный при создании регистра людей со спинномозговой атрофией.

«Пациентский регистр будет проводиться на добровольных началах. То есть будет определенный план сбора персональных данных, мы сейчас согласуем с Министерством здравоохранения и фармацевтическими производителями, какое количество информации должно будет содержаться в этом регистре. <…> Это будет отдельный портал, мы планируем собирать данные там», — также рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что более половины жителей Москвы признали, что для комфортной городской среды им не хватает медицинских учреждений.