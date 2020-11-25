Петрозаводск, 25 ноября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступили лекарства для лечения пациентов, которые лечатся от ковида амбулаторно. Это произошло на следующий день после публичной критики со стороны вице-премьера правительства России по социальной политике Татьяны Голиковой.

Пресс-служба администрации Карелии. В Карелию поступили лекарства от COVID-19 для амбулаторных пациентов

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Напомним, накануне во время выступления на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека Татьяна Голикова заявила, что Карелия попала в число 20 регионов, которые до сих пор не заключили контракты на покупку препаратов для бесплатного обеспечения заболевших коронавирусом.

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Информацию федеральной чиновницы опроверг глава республики Артур Парфенчиков, который заявил, что у нее были некорректные данные отчетности. Он указал, что информация о заключенных контрактах была своевременно занесена в реестр государственных контрактов, но на момент выступления Татьяны Голиковой в отчетности не был отражен заключительный этап — постановка контракта на бюджетные обязательства в Управлении федерального казначейства.

«Мы урегулировали этот момент с федеральным центром и уже сегодня на совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что Карелия вошла в число регионов, где сегодня началась раздача бесплатных лекарств и республики нет в списке регионов риска по данному вопросу», — пояснил Парфенчиков.

Глава Карелии указал, что в настоящий момент в республику поступили лекарства, среди которых есть фавипиравир, парацетамол, интерферон альфа-2b, амоксициллин+клавулановая кислота. Выдача препаратов амбулаторным пациентам начнется уже на этой неделе. Сейчас же министерство здравоохранения республики распределяет их по медучреждениям Карелии.

Что касается нехватки препаратов в аптеках Карелии, то дефицит некоторых позиций Артур Парфенчиков объяснил «отсутствием необходимых наименований у оптовых поставщиков».

«Считаю, что самый правильный путь в такой ситуации — резервировать лекарства напрямую у производителей <…> Теперь специалисты будут договариваться о прямых поставках лекарств для нашей аптечной сети», — подытожил он.