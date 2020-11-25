Абакан, 25 ноября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, скончались жители Абакана, Подсинего и Ширы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них были двое мужчин и одна женщина. Возраст умерших — 72, 67 и 59 лет. Как отмечается, все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Таким образом, общее число зарегистрированных в регионе летальных случаев увеличилось до 103», — отметили в правительстве.

Напомним, всего за время пандемии коронавирус выявили у 11,1 тыс. человек в Хакасии. Как сообщало ИА REGNUM, почти 7,8 тыс. из них выздоровели к настоящему времени. Под медицинским наблюдением остаются менее 3,8 тыс. пациентов.