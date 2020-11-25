Саратов, 25 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. С 26 ноября по 1 декабря в Саратовской области пройдет дополнительная неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Эти мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

ВИЧ.РФ Анализы на ВИЧ

В Саратовском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД проведут дополнительное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Помимо этого, желающие смогут проконсультироваться по вопросам СПИДа, получить объективную оценку рисков заражения вирусом иммунодефицита, узнать бесплатно свой ВИЧ-статус, при желании анонимно. Исследования осуществят при соблюдении всех мер профилактики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по состоянию на 1 ноября текущего года проживают 4 084 человека с ВИЧ. За 10 месяцев в регионе зарегистрированы 264 новых случаев заражения. Заболеваемость составляет 21,1 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2019 г. — 323 случая, заболеваемость 25,5 на 100 тыс. человек).

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