Красногорск, 25 ноября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. За месяц в инфекционные центры Подмосковья были привлечены и трудоустроены 2,1 тысяч медицинских работников. Об этом 25 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией в регионе продолжают разворачивать дополнительные инфекционные койки.

«Важно не только открывать инфекционные госпитали, но и привлекать медицинские кадры. Только за последнюю неделю в наши инфекционные центры вышли на работу 111 медицинских специалистов, а всего за последний месяц — более 2,1 тысячи медработников. Это врачи, средний и младший медицинский персонал», — рассказала Стригункова.