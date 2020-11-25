Анкара, 25 ноября, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении его Партии справедливости и развития провести совместно с националистическими силами реформу судебной системы страны, сообщает 25 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы ускоряем реализацию реформы судебной системы», — подчеркнул Эрдоган, выступая перед членами Партии справедливости и развития в парламенте.

«Мы внесем в парламент пакеты других реформ, а также доработаем план действий в области прав человека», — добавил он.

Эрдоган также высоко оценил альянс его партии с Партией националистического движения Турции через день после того, как ее лидер Девлет Бахчели опроверг слухи об имеющихся с фракцией Эрдогна разногласиях.