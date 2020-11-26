Вашингтон, 26 ноября, 2020, 05:17 — ИА Регнум. В Тегеране не исключают возможности вернуться к ядерным соглашениям — но при том условии, что США ослабят санкционное давление на это страну, пишет итальянское издание AsiaNews.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

По словам главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, «если США выполнят свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы выполним наши обязательства по СВПД». Сделав поклон в сторону Джо Байдена — «ветерана иностранных дел» и своего давнего знакомого, — министр выразил мнение, что, зайди Байден в Белый дом, антииранские санкции он бы снял «тремя указами».

Однако Зарифу при такой риторике стоило бы остерегаться нападок со стороны консервативного крыла, близкого к аятоллам. Ведь у председателя парламента Ирана Мохаммада Бакера Галибафа иное мнение: он не видит принципиальных разногласий между Байденом и Дональдом Трампом и убежден, что жизнь его сограждан «не может зависеть» от американских санкций.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «США и Ирану предлагают совместно противодействовать Баку и Анкаре».