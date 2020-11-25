Москва, 25 ноября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, регулирующий дистанционную работу, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Документ существенно доработан ко второму чтению, поступило около 200 поправок.

Удаленная работа. Анна Рыжкова ИА Красная Весна

«Выработан компромиссный вариант», — заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Прописываются виды дистанционной (удаленной) занятости — постоянная, временная и периодическая, а также особенности отношений между работодателями и работниками.

Устанавливаются особенности заключения трудовых договоров, документооборота, использования техники и программ, уточняются вопросы работы и отдыха, оплаты переработок, командировок, а также причины для увольнения дистанционных сотрудников.

Прописаны основания для перевода работников на «дистанционку» без их согласия. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев), следует из документа. Согласие работника на такой перевод не требуется. Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти или органом местного самоуправления.