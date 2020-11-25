Москва, 25 ноября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Специнструменты рефинансирования ипотеки не имеет смысла сохранять на длительный срок. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Я понимаю, что они кажутся привлекательными. Но они для того и специнструменты, что принимаются как антикризисные, в условиях, когда не работает рынок», — заявила Набиуллина.

«В ситуациях шоков, когда банки сталкиваются с ними, что они в первую очередь перестают делать? Например, кредитовать малый и средний бизнес. Поэтому такие специнструменты вводим. Но когда вводим, мы должны понимать, что это ценой того, что для других сохраняются чуть более высокие ставки», — указала она.

При этом определять промышленную политику и отвечать на вопрос, кто должен получать ставки выше или ниже, должно правительство, напомнила председатель Банка России.

В середине ноября комитет Госдумы по экономической политике призвал ЦБ РФ сохранить применение специальных инструментов рефинансирования и расширить их список на срок от трёх до пяти лет, ради того чтобы поддержать деловую активность в условиях пандемии и восстановление рынков после неё.