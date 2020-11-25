В Ярославле пожаловались на сложности с получением лекарств от COVID-19
Ярославль, 25 ноября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Жительница Ярославля рассказала о сложностях с получением бесплатных лекарств от COVID-19. Как ранее сообщало ИА REGNUM в регионе с 23 ноября началась выдача бесплатных лекарств больным, которые лечатся на дому.
Как сообщила жительница города Елена Романовская, она не смогла получить лекарства. Причина банальна — задержка результатов тестирования и сложности с вызовом врача.
Аналогичные жалобы люди озвучивают в социальных сетях. В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что бесплатные лекарства получают пациенты с подтвержденным тестом на коронавирус и подозрением на инфекцию. Назначить препарат должен врач, он выписывает препарат и выдает на руки под роспись о получении.
Если пациент не может дозвониться до поликлиники, в депздраве рекомендуют сделать вызов очно, попросив родных и близких оформить его через регистратуру. Если поликлиника в шаговой доступности и состояние здоровья позволяет, можно посетить врача в фильтрбоксе поликлиники — там также могут выдать необходимый препарат.