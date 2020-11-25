Москва, 25 ноября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения детей и подростков коронавирусом в Москве сокращается. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Согласно приведённой статистике, 25 ноября доля детей составила только 8,5% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом. Причём снижение этой величины происходило планомерно. Так, по состоянию на 24 и 23 ноября доля детей составляла 12,1%, хотя ещё 22 ноября этот показатель составлял 12,2%, 21 ноября — 13,3%, 20 ноября — 13,6%, а 19 ноября — 15,3%.

Как неоднократно отмечали в мэрии Москвы, снижению доли детей и подростков в общем количестве новых случаев заражения коронавирусом способствовало введение дистанционного формата обучения для учеников с 6-го по 11-й класс. Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент столичные школьники остаются на дистанте до 6 декабря. Решение о необходимости его продления будет принято позднее. Также добавим, что студентов отправили на уделёнку до 6 февраля.