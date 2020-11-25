Москва, 25 ноября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о Государственном совете, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

kremlin.ru Работа Госсовета

Инициатива была внесена на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В обновлённой Конституции РФ впервые появились положения о Госсовете: в статье 83 указано, что Госсовет формируется президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Закон определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа, раскрывает понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа, раскрывается состав, куда входят и губернаторы субъектов РФ.

Поскольку периодически могут возникать разногласия между различными элементами публичной власти, Госсовет также будет оказывать помощь в их разрешении, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).