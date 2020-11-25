Чебоксары, 25 ноября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках оказания амбулаторного сопровождения пациентов с коронавирусом и подозрением на него дополнительный транспорт выделят администрации органов власти и предприятия. В том числе будут предоставлены машины из автобазы администрации главы Чувашии Олега Николаева, для которого закупается дорогая иномарка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru В ковидном госпитале в Батыревском районе Чувашии

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Региональные власти отмечают, что из гаража администрации главы республики выделено десять машин для врачей, которые оказывают помощь амбулаторным пациентам в Чебоксарах. Из них по три автомобиля прикреплено к клинической больнице и второй городской больнице, четыре — к детской клинической больнице.

В других городах и районах в распоряжение врачей поступит 61 автомобиль. Чиновники отмечают, что машины выделят муниципальные администрации и предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии работает 30 центров лечения и сопровождения амбулаторных больных. Глава республики Олег Николаев на планёрке в правительстве поручил проработать вопрос дополнительного привлечения автотранспорта для обслуживания амбулаторных пациентов.

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Напомним, ранее объявлен аукцион по приобретению легкового автомобиля Genesis G80 для «обслуживания главы Чувашской Республики». Заявленная мощность двигателя — 197 лошадиных сил, иномарка рассчитана на пятерых пассажиров.