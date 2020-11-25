Москва, 25 ноября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Сообщение журнала Forbes о якобы сделанном американскими военными «ракетном сюрпризе» российской группировке в Крыму показывает, что США относятся к своим союзникам как к расходному материалу и «пушечному мясу». Об этом ИА REGNUM заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Gov.md На военных учениях в Молдавии

Ранее издание написало, что сухопутные войска США в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии, что стало «посланием для Москвы» и «сюрпризом» для Крыма.

«Использование американскими военными румынской территории в качестве плацдарма для потенциальной агрессии против России показывает, что США относятся к своим союзникам как к расходному материалу и «пушечному мясу». Понятно, что в случае реальных боевых действий российская армия нанесла бы ответный удар по Румынии и подавила огневые точки.

Именно поэтому для США так важно было отработать срочную эвакуацию — это делается в расчете на собственную безнаказанность. А что пострадает союзник, так его не жалко. Этот подход американцы демонстрируют, кстати, не только в отношении Румынии, но и других стран, например, Польши», — отметила Панина.

По мнению депутата, также очевидно, что никаким «ракетным сюрпризом» для Москвы и Крыма действия войск США не стали.

«Крымский полуостров является одним из самых защищенных регионов России. Здесь развернуты современные российские системы ПВО и высокоточное оружие, которые отслеживают угрозы на дальних рубежах. Сколько бы американцы ни бахвалились, взломать оборону Крыма им не по силам», — подчеркнула депутат.