В Ярославской области паспорта готовности к зиме не получили ряд районов
Ярославль, 25 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году выдано 14 паспортов готовности в зиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Паспорта готовности получили Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский, Пошехонский, Ярославский муниципальные районы, городской округ город Ярославль, город Мышкин, городское поселения город Данилов.
Не получили паспорта Некрасовский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы, городские округа Переславль-Залесский, Рыбинск, городские поселения Гаврилов-Ям, Ростов, Пошехонье.
Региональные власти сообщили, что к началу осенне-зимнего сезона все котельные, тепловые, водопроводные, электрические сети были подготовлены на 100%. Паспорта готовности выдаёт Ростехнадзор. Большинство замечаний ведомства касались оформления документов. После устранения замечаний районы могут получить акты готовности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Переславле-Залесском из-за проблем с отоплением закрыли детский сад «Дюймовочка». Этот городской округ как раз не получил паспорт готовности.