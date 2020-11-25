Ярославль, 25 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году выдано 14 паспортов готовности в зиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Паспорта готовности получили Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский, Пошехонский, Ярославский муниципальные районы, городской округ город Ярославль, город Мышкин, городское поселения город Данилов.

Не получили паспорта Некрасовский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы, городские округа Переславль-Залесский, Рыбинск, городские поселения Гаврилов-Ям, Ростов, Пошехонье.

«До 15 ноября муниципальные образования имеют возможность получить паспорт готовности. Если они не успевают отработать замечания до этого временив полном объёме, в течение всего отопительного сезона они могут получить акт готовности. С каждым годом Ярославская область улучшает этот показатель. Для сравнения, в 2013 году только одно муниципальное образование имело паспорт готовности, в 2019-ом — двенадцать», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Региональные власти сообщили, что к началу осенне-зимнего сезона все котельные, тепловые, водопроводные, электрические сети были подготовлены на 100%. Паспорта готовности выдаёт Ростехнадзор. Большинство замечаний ведомства касались оформления документов. После устранения замечаний районы могут получить акты готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Переславле-Залесском из-за проблем с отоплением закрыли детский сад «Дюймовочка». Этот городской округ как раз не получил паспорт готовности.