Москва, 25 ноября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В 2020 году объём кредитования резко возрос для сглаживания последствий экономического спада, потому в следующем году динамика вернётся в норму. Об этом 25 ноября заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Надо понимать, что заёмные средства для многих компаний сейчас — это не столько ресурс для развития, сколько возможность остаться на плаву», — заявила Набиуллина.

«Люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов», — продолжила она.

По её словам, за 10 месяцев 2020 года кредиты компаниям выросли на 8, 7% — это в два раза больше, чем за весь 2019 год. Розничное кредитование же выросло на 12%, в том числе ипотека — на 14% за девять месяцев.

«В цифрах кредитования сидит и эта составляющая временного роста спроса на кредит для сглаживания последствий экономического спада», — указала Набиуллина.

«По мере восстановления выручки компаний и доходов граждан эта потребность иссякнет и, соответственно, в дальнейшем темпы роста кредитования будут соответствовать росту экономики и динамике доходов», — отметила она.