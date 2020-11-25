Чебоксары, 25 ноября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Чувашии 26 ноября впервые в республике отметят День чувашской вышивки. В рамках праздника стартует акция «Рождённый в вышивке», в ходе которой новорожденные получат подарки с национальным колоритом, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Подарки для тех, кто родится 26 ноября

В преддверии праздника главным врачам перинатальных центров передали распашонки, украшенные чувашским национальным орнаментом и символами, обозначающими «детство, талант и успех, жизнь в мире и согласии, древо рода». Власти надеются, что они станут семейными талисманами и оберегами.

Распашонки получат все новорожденные дети, появившиеся на свет 26 ноября. Вместе с распашонками будут переданы погремушка и книга известного чувашского мастера Евгении Жачевой, где рассказывается об истории, значении и символах чувашской вышивки.

Отметим, что День чувашской вышивки приурочен ко дню рождения известной советской художницы по вышивке Екатерины Ефремовой, которая внесла вклад в перевод на профессиональную основу народное искусство Чувашии и сохранение вековых традиций ручной вышивки чувашского народа.

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26 ноября праздник отметят в Чувашии впервые. Глава республики Олег Николаев при учреждении Дня чувашской вышивки пояснил, что вышивка является «своего рода генетическим кодом нации». В этом году чувашские мастера подготовили к празднику шестиметровый женский сурпан — головное покрывало, украшенное вышивкой.

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