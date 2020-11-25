Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. По итогам первых девяти месяцев 2020 года поступления в бюджет Ленинградской области составили 110,9 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — 96 млрд рублей. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Правительство Ленинградской области

Больше всего в региональную казну принес налог на прибыль организаций — 47,3 млрд рублей. Причем, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, поступления от этого налога возросли на 10,7%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) добавил в бюджет Ленобласти 21,7 млрд рублей, рост поступлений составил 3,6% к аналогичному периоду прошлого года. Еще 14,7 млрд рублей принес налог на имущество организаций, но здесь отмечено снижение объема поступлений к тому же периоду прошлого года на 5,7%. Поступления в бюджет от акцизов составили 7,7 млрд рублей.

Расходы бюджета Ленинградской области с января по сентябрь 2020 года составили 116,3 млрд рублей.

Из них на реализацию госпрограммы «Современное образование в Ленинградской области» израсходовали 28,2 млрд рублей, что на 22,1% выше показателя аналогичного периода 2019 года. На госпрограмму «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» потратили 25,2 млрд рублей (+18,6%), на госпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» — 16,3 млрд рублей (+13,9%).

«По данным комитета финансов Ленинградской области, дефицит областного бюджета составил 5,3 млрд рублей», — добавили в правительстве региона.

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