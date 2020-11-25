Москва, 25 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина просит Госдуму провести дискуссию о цифровом рубле и возможности расплачиваться такими средствами офлайн, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Я хотела бы попросить об организации дискуссии о цифровом рубле на площадке Государственной думы. Мнение и поддержка законодателей здесь исключительно важны», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что эта форма денег более адаптированная для потребности цифровой экономики и смарт-контрактов, это возможность обеспечить прозрачность платежей для государства там, где это важно, по социальным, госконтрактам.

«Прорабатываем возможность офлайн оплаты цифровыми рублями, чтобы расплачиваться можно были ими там, где нет доступа к интернету. Это еще один фактор конкуренции на финансовом рынке, который будет побуждать банки предлагать более выгодные условия своим клиентам», — заявила Набиуллина в Госдуме.