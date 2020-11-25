Новосибирск, 25 ноября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Новосибирске депутаты горсовета намерены вызвать представителя минфина региона на комиссию по бюджету. Городские депутаты усмотрели несправедливость в распределении налогов и заявили о нехватке средств на исполнение наказов избирателей. Об этом сообщается на сайте новосибирского отделения КПРФ.

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«Мы видим ситуацию, что налоги, собираемые Новосибирском, всё менее справедливо распределяются. Всё это накладывает ограничения на муниципалитет и его возможности для реализации наказов, — отметил председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров. — Графики и диаграммы показывают очень убедительно, что последние 5−6 лет городской бюджет растёт примерно на 30%, а региональный — почти удваивается. И это получается не за счёт работы власти с дополнительными доходами, а из-за обычного распределения налогов».

Он отметил, что сейчас по всей стране отменяют систему налога на вмененный доход, и городская казна может недосчитаться более 1 миллиарда рублей.