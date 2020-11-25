Москва, 25 ноября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Заявление польского посольства подтверждает, что подход Варшавы к так называемому «катынскому делу» является конъюнктурным, имеющим мало общего с задачей установления исторической правды. Польским властям это дело удобно в контексте враждебной России линии, они его в этом ключе и раскручивают, пояснил 25 ноября обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя заявление Польши.

Марина Захарова ИА REGNUM Катынь, место расстрела нацистами польских военопленных

Как сообщалось, Польша обвинила Россию в искажении исторических фактов по делу о катынском расстреле. Это следует из заявления посольства Польши в России.

«Печально, что по внутриполитическим соображениям, добиваясь развала советского строя, руководство позднего СССР пошло у них на поводу. Почему её всецело поддержали Ельцин и его приспешники, думаю, пояснять не надо. А вот зачем российские законодатели поддержали Варшаву в 2010 году, большой вопрос!

Итак, о чём говорили историки на посвящённой «катынскому делу» конференции в Твери, чего они хотят? Они хотят изменить тенденциозный подход к его освещению, ставят вопрос о том, чтобы это дело изучалось объективно, на основе реальных исторических фактов.

В этом контексте они критикуют и заявление Госдумы 2010 года. Оно, по мнению историков, мешает беспристрастному научному изучению вопросов, касающихся судьбы польских граждан на территории СССР в 1939—1941 годах. Повторю, они хотят изучать, они не настаивают на какой-то конкретной версии!

Если же говорить о конкретике, то участники конференции предложили провести, наконец, в Катыни и Медном научно обоснованные поисковые работы с целью установить точное количество захороненных там людей и идентифицировать их. Только после этого, на основе полных данных они предлагают привести концепцию и содержание экспозиций данных мемориальных комплексов в соответствие с объективной картиной.

Важнейшим моментом резолюции конференции является предложение о сотрудничестве, адресованное польским и украинским историкам и поисковикам, поскольку и на Украине, под Владимиром Волынским, имеются массовые захоронения польских граждан, расстрелянных немецкими карателями в 1941 году.

Сейчас же, как следует из этого документа, российским историкам доступ к информации о результатах эксгумационных работ, проведенных польскими экспертами на территории России, Белоруссии и Украины, закрыт.

Вот эта закрытость польской стороны, её неготовность честно говорить о «катынском деле», его использование с целью искажения исторической правды о роли СССР во Второй мировой войне и вызывают у российских историков, депутатов, общественности законное неприятие.

Как показывает заявление польского посольства, рассчитывать на сотрудничество с Польшей в этом вопросе не приходится. Это плохо, но повлиять на созревшее в России желание установить истину и воздать должное и настоящим жертвам, и их губителям, и фальсификаторам это уже не может», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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