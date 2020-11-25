Москва, 25 ноября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае инфицирования и не позволит SARS-CoV-2 поразить органы человека. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По его словам, ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией.

«Вакцинация делается для того, чтобы, когда придёт инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение пяти-семи дней, пока инфекция размножается», — цитирует его РИА Новости.

В случае получения вакцины у человека уже на следующий день будет активный иммунитет. Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений — человек будет переносить инфекцию в лёгкой бессимптомной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

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