Кострома, 25 ноября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В Костромской области скончались ещё две пожилые женщины 57 и 68 лет с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Согласно официальным данным на 25 ноября, число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Костромской области превысило число вновь заражённых — за сутки SARS-CoV-2 диагностировали у 137 человек, 170 пациентов выздоровели и закрыли больничные листы.

За весь период пандемии в регионе новую инфекцию обнаружили у 10 711 человек, выздоровели 7505 граждан и 183 человека скончались.

В больницах находятся 737 пациентов, у 353 из них подтверждён диагноз COVID-19. На дому восстанавливаются 2670 человек.