Москва, 25 ноября, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Большинство москвичей предпочитают передвигаться на общественном транспорте. Об этом 25 ноября рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на онлайн-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси везут москвичей на работу

Так, согласно опросу, 51% жителей столицы используют в основном общественный транспорт, 25% и общественный транспорт, и личный автомобиль, а около 20% продолжают использовать преимущественно личный транспорт.

«В приоритете метро — 95% тех, кто пользуется общественным транспортом понимает под ним в первую очередь метрополитен. Автобус используют 86,1%. И третье место — совершившее прорыв такси (63,5%), которое стало более доступным», — отметил Федоров.