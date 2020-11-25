Херсон, 25 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины прошли военные учения с десантно-штурмовыми войсками (ДШВ). Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба командования объединённых сил ВСУ.

President.gov.ua Берет десантно-штурмовых войск ВСУ

«Передовые авиационные наводчики, экипажи вертолётов армейской авиации и мобильных резервов ДШВ отработали уничтожение морского десанта условного противника», — рассказал командующий объединёнными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что учения позволили проверить боеспособность ДШВ, а также дали возможность усовершенствовать слаженность экипажей вертолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области инструкторы из стран НАТО начали подготовку боевиков 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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