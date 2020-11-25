Москва, 25 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил в Москве поставить памятник российскому миротворцу, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Mil.ru Российские миротворцы

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто выполняет свой долг и в Карабахе, и в Приднестровье… Я призываю Минобороны и Минкультуры поддержать нашу инициативу по установлению в Москве памятника российскому миротворцу, они иногда рискуют жизнью, иногда погибают», — предложил Миронов.

По его мнению, «будет справедливо, если в Москве появится памятник российскому миротворцу».

Сегодня, 25 ноября, в России отмечают День миротворца.