Самара, 25 ноября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Бюджет Самарской области на 2021−2023 годы принят в первом чтении с дефицитом в размере более семи млрд рублей. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Самарской Губернской Думы.

Atgnclk Здание Администрации Самарской области на площади Славы

По сообщению пресс-службы ведомства, главный финансовый документ области на ближайшие три года был рассмотрен 24 ноября на заседании Самарской Губернской думы. Его представил министр управления финансами региона Андрей Прямилов.

Сообщается, что на следующий год запланированы доходы в размере 142 млрд рублей, а расходы — почти 150 млрд рублей. Таким образом, дефицит составляет более 7 млрд рублей.

Отмечается, что основными источниками доходов регионального бюджета остаются НДФЛ и налог на прибыль предприятий: они дают 62,5% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Значительная часть расходов направлена на финансирование здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, спорта, физической культуры. На эти цели направлены 102 млрд рублей (свыше 2/3 от общего объема расходов).

Так, в следующем году на образование планируется направить 41 млрд рублей, на социальную политику — 43 млрд рублей, на здравоохранение — 10 млрд. Помимо этого, свыше 42 млрд рублей составят средства областного фонда ОМС на следующий год.