Москва, 25 ноября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило электронный аукцион, в рамках которого планируется подписать контракт на предоставление «вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы». Контракт планируется заключить для размещения и обеспечения работы информационных ресурсов и информационных систем госорганов и государственных внебюджетных фондов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Облако над тихим морем. 1873

Начальная цена — 2,978 млрд рублей. Итоги тендера подведут 14 декабря 2020 года.

Услуга должна быть оказана за восемь этапов — до 31 декабря 2022 года. Оплачиваться контракт будет из средств федерального бюджета.

Также 8 декабря министерство подведёт итоги по аукциону с начальной ценой 900 млн рублей. В рамках него планируется приобрести неисключительные права и услуги по сопровождению бесперебойной работы программного обеспечения в рамках эксперимента по созданию, переводу и развитию информсистем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех».Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что отдельно на доработку информационной системы Федеральной налоговой службы РФ может быть затрачено 9,5 млрд рублей.