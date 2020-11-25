Ульяновск, 25 ноября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По информации на 25 ноября, всего в Ульяновской области официально подтверждено 26 352 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 244.

Победили болезнь 21 640 человек, из них за последние сутки выздоровели 315 пациентов. Доля выздоровевших составляет 82,11%.

Новых смертельных случаев нет. Напомним, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 315 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 9%, но превышает недельный эпидемический порог на 24,3%.

Напомним, в Ульяновской области завершается объединение служб скорой медицинской помощи в одну и в 2021 году она заработает как новое юридическое лицо. В рамках данной работы создано пять межрайонных подстанций.