Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области временно закрыт детский сад «Дюймовочка», где возникли проблемы с отоплением. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс» со ссылкой на администрацию детского учреждения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на холод в группах пожаловались родители. Они рассказали, что дети находятся в группах в уличной одежде. 27 сотрудников детского сада на больничном. Проверку сложившейся ситуации начала региональная прокуратура.

После этого администрация детского сада приняла решение закрыться до 27 ноября. Это объясняется «работами по регулировке системы отопления».

Проблемы с отоплением в Переславле-Залесском возникают каждую зиму. Это связано как с изношенностью коммуникаций, так и с неурегулированными финансовыми отношениями между котельными, посредниками, потребителями и поставщиками топлива. Что стало причиной проблем в детском саду, должна установить прокурорская проверка.