Москва, 25 ноября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 507 человек. Об этом 25 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 507 летальных исходов», — говорится в информации. Данный показатель является абсолютным «рекордом».

Всего в России за время пандемии зафиксировано 37 538 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 23 675 случаев заражения коронавирусом.