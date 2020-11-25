Ярославль, 25 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области вновь зафиксирован максимум по новым случаям коронавируса за сутки — 188. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Предыдущий «рекорд» был 21 ноября — 184 заразившихся. За сутки выздоровели 165 человек.

От COVID-19 скончались ещё три человека, всего за время пандемии умер уже 81 человек.