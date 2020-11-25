Киев, 25 ноября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Впервые за минувшие десять лет украинская казна полностью опустела и государству нечем покрывать долги. Об этом написал бывший первый заместитель министра экономики Украины, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта 24 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский бюджет

«Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки — до ночи сводят поступления, к утру формируют пул расходов, которые будут профинансированы, всё остальное откладывают… в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять», — рассказал он.

Бывший чиновник отметил, что введение жёсткого карантина в стране требует дополнительных расходов на поддержку населения в размере минимум 20 млрд гривен в месяц, или почти $705 млн.

«Этих денег сейчас просто нет», — констатировал Кухта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал материальную поддержку предпринимателям и наёмным работникам, потерявшим заработок из-за пандемии, в размере $281.