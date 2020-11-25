Москва, 25 ноября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В октябре в Москве зарегистрировано 13 178 договоров долевого участия в строительстве. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

По сравнению с сентябрём 2020 года произошло падение числа сделок на 12%. Тем не менее относительно октября 2019 года показатель выше на 70%.

Всего за десять месяцев зарегистрировано 83 824 ДДУ — на 5% меньше результата 2019 года, когда за аналогичный срок зарегистрировали 88 572 сделки.

При этом на первичном рынке жилья динамика хуже — на 17% падение по сравнению с сентябрём 2020 года и на 65% больше, чем в октябре 2019 года.

«На рынке нежилой недвижимости в октябре обновлен максимальный за все годы показатель — зарегистрировано 3283 ДДУ, что на 5% больше предыдущего месяца (3129)», — говорится в информации.