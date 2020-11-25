Москва, 25 ноября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. В наступающем 2021 году планируют сменить место работы почти треть работающих жителей России (29%). Такие результаты исследования банка «Открытие» приводит ТАСС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

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Почти половина опрошенных (45%) намерены в новом году нарастить личные доходы. 27% граждан будут копить на крупную покупку. У 26% в планах — погасить кредит. 10% мечтают в новом году взять ипотеку.

Найти новую работу в 2021 году больше всего хотят жители Северо-Западного ФО (36%), меньше всего — Сибири (23%) и Урала (24%). Высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение — на Северном Кавказе (51%), низкая — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%).

Опрос проведен 20−23 ноября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сменить работу в 2020 году планировали 74% жителей России.

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