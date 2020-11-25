Ярославль, 25 ноября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Ярославская область получит одну из самых маленьких субсидий на поддержку стабильности бюджетных систем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

80 миллиардов рублей выделены постановлением Правительства России от 19 ноября по распоряжению Владимира Путина. Деньги получат 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

Ярославской области достанется из них лишь 16 млн 382,6 тысяч рублей. Меньше получат только Забайкальский край и Костромская область.

Судя по всему, региону пока не требуется значительная поддержка из Москвы на стабилизацию областного бюджета. Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором полугодии в Ярославской области даже начался рост налоговых поступлений по сравнению с 2019 годом.