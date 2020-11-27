Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с этой поездкой.

Также глава государства в режиме видеоконференции заслушает доклад главы «Росатома» А лексея Лихачёва о ситуации в городе Усолье-Сибирском (Иркутская область) и проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным .

Речь идёт о конкурентоспособных ИТ-решениях в таких областях, как наукоёмкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

Сегодня, 26 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область. Там он посетит Российский федеральный ядерный центр и ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом ».

В ходе рабочей поездки в Саров президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону .

Саров — закрытое административно-территориальное образование, расположенное на юге Нижегородской области на границе с республикой Мордовия.

Первое упоминание о Сарове датировано 1691 годом . Население города по состоянию на 2016 год — более 96 тысяч человек . Площадь — 232 кв. км .

Саров является городом высочайшего научного потенциала, на территории которого работает Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации « Росатом ». В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ входят несколько институтов : теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством. ВНИИЭФ возглавлял советскую программу по проведению ядерных взрывов в мирных целях.

Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ — первый в стране музей ядерного оружия, в собрании которого находятся подлинные образцы легендарных изделий — от первой советской атомной бомбы 1949 года до современных научно-технических разработок.

В 2015 году десяти экспонатам решением XXIV экспертного совета Политехнического музея (г. Москва) и Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета Международного совета музеев (ICOM) присвоен статус Памятника науки и техники.

В постоянной экспозиции музея представлена история Сарова и Саровского монастыря, отражены этапы создания первого ядерного центра. Здесь ядерное оружие СССР, полигонные испытания, испытательный комплекс, вычислительная техника, экспериментальные установки и многое другое. В музее экспонируются макеты разработанных и собранных в институте уникальных испытательных установок и рабочего оборудования по ряду ведущих научных и технологических направлений деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ — всего фонды Музея ядерного оружия насчитывают более 200 экспонатов и свыше 1,5 тысяч документов.

Ежегодно Музей ядерного оружия посещает более 10 тыс. человек — жители и гости Сарова, представители российской науки, культуры и образования, участники международных симпозиумов и конференций, школьники и студенты.

Всего за несколько лет в обескровленной войной стране была создана высокотехнологичная и наукоемкая отрасль промышленности, способная решать сложнейшие задачи по обеспечению безопасности Отечества. КБ-11 стало одним из ведущих предприятий отрасли. Уже 29 августа 1949 года была испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1, созданная здесь. Овладев секретами ядерного оружия, наша Родина на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира — СССР и США. Ядерный щит, первым звеном которого стало легендарное изделие РДС-1, и сегодня защищает Россию. В 1992 году распоряжением президента Российской Федерации Всесоюзному НИИ экспериментальной физики был присвоен статус Российского федерального ядерного центра.

Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. Завод находился в поселке Сарова Горьковской области, где когда-то располагался знаменитый Саровский монастырь. Специалистов в первый советский ядерный центр руководители КБ-11 отбирали независимо от их ведомственной принадлежности. Большинство приехавших в первые годы в КБ-11 специалистов были яркими личностями, нестандартно мыслили, обладали огромным интеллектуальным потенциалом. Кроме ученых и инженеров, весомый вклад в создание первой отечественной атомной бомбы внесли высококвалифицированные рабочие, без которых невозможно было воплощение смелых технических решений.

Отправной точкой истории РФЯЦ-ВНИИЭФ можно считать 9 апреля 1946 года, когда вышло Постановление Совета Министров СССР N 805−327сс о создании при лаборатории N 2 Академии наук СССР конструкторского бюро КБ-11 — одного из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия. Этим же постановлением начальником КБ-11 был назначен заместитель министра транспортного машиностроения П. М. Зернов , главным конструктором — профессор Ю. Б. Харитон.

Первый заместитель директора — главный конструктор с 1946 по 1952 гг.; научный руководитель — главный конструктор с 1952 по 1959 гг.; научный руководитель с 1959 по 1992 гг.; почетный научный руководитель с 1992 по 1996 гг.

«За год с небольшим о планах президента доехать до Сарова сообщалось уже трижды. Первый раз, когда он побывал в Нижегородской области, был в октябре прошлого года на форуме «Россия — спортивная держава». Тогда сообщалось, что Путин встретится с семьями ученых, погибших при взрыве в Северодвинске. Но позднее планы президента изменились. Второй раз о визите Путина было объявлено в январе нынешнего года, но и он не состоялся», — сообщает NN.ru. Третий раз визит президента России в Саров был отменен накануне, 25 ноября, из-за нелетной погоды.

По данным пресс-службы президента, «они включают в себя конкурентоспособные it-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, цифровая безопасность».

В ходе поездки в Саров президент России Владимир Путин побывал на выставке проектов цифровизации. Главе России показали проекты госкорпорации «Росатом».

Президент России Владимир Путин беседует с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2017 году. Источник: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в Саров. С губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным (слева) и заместителем председателя правительства Юрием Борисовым. Источник: kremlin.ru

Первый раз Владимир Путин побывал в Сарове в 2003 году, второй — в феврале 2012 года. Тогда глава государства посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.

Российским специалистам удалось предотвратить «настоящую экологическую беду» в Усолье-Сибирском (Иркутская область), заявил 26 ноября президент России Владимир Путин во время совещания, трансляцию которого вели федеральные телеканалы.

06:40 27.11.2020

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Саров (Нижегородская область) посетил один из важнейших и крупнейших объектов Росатома. Там 26 ноября, на площадке Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, глава государства провёл видеоконференцию, в ходе которой обсуждались проблемы ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолья-Сибирского Иркутской области.

Владимир Путин напомнил, что в этом городе расположено бывшее предприятие «Усольехимпром, где из-за накопленных за десятилетия отходов химического производства сложилась очень опасная ситуация:

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07:13 27.11.2020 Благодаря предпринятым шагам в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) предотвращён риск настоящей экологической беды, снята прямая угроза для жизни и здоровью граждан, проживающих на этой территории, но работы обеззараживанием не ограничатся. Читайте также: Путин: в Усолье-Сибирском предотвращён риск настоящей экологической беды

08:00 27.11.2020 Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко: «Группировка войск Министерства обороны планирует 30 ноября покинуть площадку «Усольехимпрома» в связи с завершением самых опасных работ, но коллеги готовы подключиться при необходимости и на следующих этапах их выполнения. Группировка регионального управления МЧС и сил Росгвардии остаются на площадке».

08:02 27.11.2020 Медицинское сопровождение личного состава и жителей Усолье-Сибирского обеспечено двумя учреждениями и одним предприятием, которые подведомственны ФМБА, Минобрнауки и Роспотребнадзору — заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

08:05 27.11.2020 Чтобы в России и впредь не случалось таких серьезных экологических проблем, как в Усолье-Сибирском, правительство РФ намеревается закрыть лазейку для собственников предприятий. «Чтобы они не бросали такие промышленные площадки, на которых имеется накопленный вред окружающей среде. Сейчас ведомство завершает подготовку соответствующего законопроекта, и до конца года он будет внесен в правительство», — пояснила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

08:06 27.11.2020 «В отношении собственников нужно устанавливать финансовую ответственность для ликвидации накопленного вреда, даже если такие собственники, мы с этим тоже сталкивались на этой площадке, не являются причиной накопления такого вреда окружающей среде», — заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

08:08 27.11.2020 Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Минобороны, конечно же, проделало огромную работу, и мы избежали какого бы то ни было выброса вредных веществ, хотя угрозы были в сотнях тысяч тонн вредных продуктов, вредных и опасных веществ».

08:09 27.11.2020 «Делались водные завесы: более 350 водных завес было сделано в ходе работы со скважинами, с емкостями. Несколько десятков мероприятий по пылеудержанию во время ликвидации цеха ртутного электролиза. В общем, объединенная команда Минобороны, в первую очередь войска химзащиты, сделали все, чтобы максимально безопасно и быстро были проведены все мероприятия», — глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

08:09 27.11.2020 Росатом [em-group.ru]

08:12 27.11.2020 «Ликвидирована наземная часть цеха ртутного электролиза, который является главным источником заражения ртутью. Скважины сейчас под полным контролем. Мы сделали две самых опасных. Надо подчеркнуть, что в них более 18 тысяч тонн вредных веществ содержится, и они находились буквально в 300 метрах от городской черты. Сейчас уже переходим к другим — тем скважинам, которые были у нас запланированы на следующий год», — глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

08:12 27.11.2020 «Нефтяная линза — тоже в считаных метрах от Ангары, с соответствующими рисками: мы сделали специальную противофильтрационную завесу вдоль берега, надеемся, что эта защита выдержит паводковые все события, и уже приступим в будущем году к ее ликвидации. Надо сказать, что мы здесь используем шпунты, в том числе и из нашего углеволокна — апробированные технологии, которые, например, на атомных станциях с учетом новых материалов, новых подходов позволяют нам двигаться тоже достаточно быстрыми темпами», — глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

08:15 27.11.2020 Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев доложил главе государства, что общий объем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории «Усольехимпрома» (Иркутская область) составит примерно 48,5 миллиарда рублей на период с 2021 по 2024 год. Финансирование идет за счет национального проекта «Экология».

08:15 27.11.2020 Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:16 27.11.2020 Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Очень важно подчеркнуть, что технологий выжигания здесь не будет, поэтому ни выбросов СО2, ни термического воздействия на хрупкую сибирскую природу комплекс оказывать не будет. Мы рассчитываем, что где-то около 2−2,5 тысячи — на периоде создания и около тысячи — на период работы уже будет создано дополнительных рабочих мест».

08:18 27.11.2020 Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Сделаем все, чтобы действительно в ближайшие годы превратить Усолье-Сибирское не только в один из экологических центров Российской Федерации, но и в город, динамично развивающийся, вовлеченный в наши производственные программы».

08:20 27.11.2020 Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин: «Выражение «экологический кризис» усольчане знают не понаслышке: опасные ситуации, выбросы вредных веществ на промплощадке бывшего градообразующего предприятия происходили на протяжении многих лет на наших глазах. Сложные экологические условия в течение десятилетий отражались не только на окружающей среде, но и на здоровье населения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Каждый день мы видим, как меняется территория «Усольехимпрома», как она становится более безопасной для жителей нашего города».

08:20 27.11.2020 Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин: «Важно, что усольчане понимают, что власть их слышит. Все, что делается на территории промзоны, ежедневно доводится до населения через средства массовой информации, официальные группы в соцсетях, экологический совет Иркутской области, в который входят почетные граждане города, заслуженные работники химической промышленности региона. Такой подход позволяет жителям области и города понять и вникнуть в идеологию в целом национального проекта».

08:22 27.11.2020 Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин: «Безусловно, прекращение деятельности градообразующего предприятия оказало существенное негативное влияние на социально-экономическое положение города. Десятилетиями у нас практически ничего не строилось. Без крупных государственных и частных инвестиций кардинально переломить ситуации будет нереально. Городу нужны новые детские сады, школы, модернизация коммунальной инфраструктуры. Усолье-Сибирское, его жители, пережили времена упадка и сегодня надеются на самом деле обрести новый импульс в развитии города благодаря крупному инвестору, возможно, даже из химической отрасли». Цитата с сайта Кремля.

08:22 27.11.2020 Участники совещания о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирского Иркутской области (в режиме видеоконференции). Фото kremlin.ru

08:23 27.11.2020 Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин: «При этом отмечу, что уровень социального оптимизма у жителей Усолья-Сибирского достаточно высок, и он будет расти по мере того, как в городе станут заметны социально-экономические изменения, связанные с повышением качества дорог, городских коммуникаций, строительством социальных объектов».

08:26 27.11.2020 В заключение президент России Владимир Путин отметил, что проблемы «Усольехимпрома» носят масштабный характер: «Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работы по решению экологических проблем, необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается».

08:27 27.11.2020 «Я просто не сомневаюсь, что все эти меры позволят сформировать безопасную среду для комфортной жизни людей, которые проживают на этих территориях, создадут основу для опережающего социально-экономического развития города Усолья-Сибирского. Именно об этом и сказал сейчас мэр, Максим Викторович (Торопкин — прим. ИА REGNUM), который, безусловно, передает настроение жителей Усолья-Сибирского», — президент России Владимир Путин. Цитата с сайта Кремля.

08:33 27.11.2020 Напомним, серьёзный разговор по поводу проблем «Усольехимпрома», где десятилетиями копились токсичные химические вещества, президент России Владимир Путин инициировал в ходе совещания, состоявшегося в конце июля 2020 года, поручил профильным министерствам и ведомствам оказать необходимое содействие. Прежде всего, это касается обеззараживания опасных объектов и защиты людей, обеспечения бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранения занятости для граждан, работающих на территории бывшего «Усольехимпрома». В конечном итоге это должно помочь сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития города Усолья-Сибирского. Для реализации всех этих задач создана межведомственная рабочая группа. Единственным исполнителем работ было определено ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор, подразделение Госкорпорации «Росатом»). Читайте также: Путин поручил ведомствам помочь в ликвидации угрозы под Иркутском Читайте также: Путин рассказал о роли «Росатома» в решении проблем «Усольехимпрома» Читайте также: Путин: в Усолье-Сибирском предотвращён риск настоящей экологической беды

08:33 27.11.2020 На совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирского Иркутской области (в режиме видеоконференции) Фото kremlin.ru

10:25 27.11.2020 В ходе посещения Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Владимир Путин ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом». Фото kremlin.ru

10:40 27.11.2020 Путин по видеосвязи открыл цех крупнотоннажного производства компонентов лекарств в Братске. «Рад очень вас приветствовать — и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» на предприятии «Братскхимсинтез», где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов» — Путин. Цитата канала «Город Братск».

10:41 27.11.2020 Братск был на связи с Владимиром Путиным. Открывшийся в Братске цех позволит произвести в декабре 600 тыс. упаковок «Фавипиравира». "Мы ожидаем, что буквально до конца недели будет получено регистрационное удостоверение на «Фавипиравир» — это даст прирост на 100 тыс. упаковок к текущему объему производства в РФ, с учетом этого в декабре оно составит порядка 600 тыс. упаковок» — пресс-служба.

10:43 27.11.2020 Мэр Братска поделился видео с открытия «БратскХимСинтеза». Оно впечатляет. «Открытие предприятия мирового уровня в Братске, конечно, очень важно для города. Это инвестор. Крупный инвестор. Было много проблем при строительстве, которые мы решали совместно с руководством ГК «Фармасинтез». Предприятие имеет высокий уровень технологии, что требует высококвалифицированных специалистов. Компания будет строить жилой дом для своих сотрудников. И, конечно, важно, что в разгар пандемии компонент лекарства, который используется для лечения коронавируса, производится здесь, в Братске», — Серебренников. Цитата канала «Город Братск».

10:45 27.11.2020 На совещании по обеззараживанию Усолья-Сибирского, закончив доклад по основному вопросу, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, разговаривая по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что есть проблема, не связанная с темой совещания, но «имеющая важное значение для социально-экономического развития самого региона». Губернатор попросил разрешения доложить о ней отдельно в определенное главой государства время. «Хорошо, я вам позвоню, мы с вами переговорим и решим, как это сделать» — ответил Путин.

10:56 27.11.2020 Мэр Братска Сергей Серебренников, который накануне, 26 ноября, принял участие в церемонии запуска крупнотоннажного цеха фармацевтических субстанций компании «БратскХимСинтез», заявил, что больше не болен COVID-19. «Друзья! Огромное спасибо всем за поддержку! Вы знаете, слово — лечит. Большое спасибо врачам, которые предложили правильный курс лечения. Вчера пришёл отрицательный тест. Я здоров и приступил к работе. Всем, кто болеет, желаю скорейшего выздоровления! Берегите себя!» — пояснил градоначальник в социальных сетях. Читайте также: «Слово лечит»: мэр Братска известил об отрицательном тесте на COVID-19

11:18 27.11.2020 Братск комментирует событие по поводу открывшегося 26 ноября завода «БратскХимСинтез» компании «Фармасинтез»: в перспективе там будут выпускать более 60 наименований компонентов для производства высокоэффективных лекарственных препаратов. Новое современное производство позволит существенно снизить импортозависимость российской фармацевтической отрасли и станет важным фактором социально-экономического развития Братска и Иркутской области. Цитата с сайта администрации Братска.

11:19 27.11.2020 На сегодняшний день из перечня жизненно важных лекарственных препаратов почти 50% полностью обеспечены российским сырьем, которое выпускают около 40 российских предприятий. Ставится задача обеспечить полный цикл производства всех 215 препаратов из другого актуального перечня — стратегически значимых лекарственных средств, недавно утвержденного правительством РФ. Открытие нового производства в Братске — важный шаг на пути к решению этой важной государственной задачи. Пресс-служба администрации города Братска.

11:34 27.11.2020 Чудесное исцеление от COVID-19 мэра Братска Сергея Серебренникова частично объяснил сам градоначальник, выступив на состоявшемся накануне, 26 ноября, открытии предприятия «БратскХимСинтез» российской компании «Фармасинтез». Его слова цитирует пресс-служба муниципалитета: «Я как человек, который переболел недавно этой болезнью, применял по назначению врача препарат, произведенный на этом заводе. Мы очень рады, что такое предприятие появилось у нас в Братске и регионе», — сказал Сергей Серебренников. Читайте подробнее: Мэр Братска на себе оценил эффективность нового препарата от COVID-19

11:45 27.11.2020 Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) заявил, что в городе создана и действует система по привлечению инвесторов. Слова градоначальника с состоявшегося накануне, 26 ноября, открытия предприятия «БратскХимСинтез» российской компании «Фармасинтез» приводит пресс-служба городской мэрии. «Мы для себя определили, что инвестор — этот тот, кто решил вкладывать деньги в развитие нашей территории. Причем, неважно, будет ли это крупный объект или малый. И вот одним из таких инвесторов стала компания «Фармасинтез». Было очень много проблем, которые мы решали совместно при строительстве объекта. И сегодня мы открываем завод. Это — долгожданное событие», — отметил мэр. Читайте также: Мэр Братска дал своё определение понятию «инвестор» в Приангарье

11:48 27.11.2020 Пресс-служба администрации Братска подготовила видеосюжет о том, как накануне, 26 ноября, в городе проходило торжественное открытие предприятия «БратскХимСинтез» российской компании «Фармасинтез» — одной из крупнейших на мировом фармацевтическом рынке. На современном заводе производятся компоненты для высокоэффективных лекарственных препаратов от туберкулеза, гепатита, онкологических заболеваний, коронавирусной инфекции.

12:30 27.11.2020 В ходе посещения Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой были обсуждены вопросы тяжёлого короновирусного времени и социально-экономического положения региона. Г.Никитин: Владимир Владимирович, во-первых, я хотел бы начать с того, что поблагодарить Вас за приезд к нам в Саров, всё-таки мы давно ждали, и за возможность личного доклада в наше тяжёлое время. В.Путин: Почему тяжелое? Г.Никитин: Коронавирусное, я имею в виду. Тяжелый год. В.Путин: Есть проблемы, но…

12:37 27.11.2020 Глеб Никитин пригласил президента на празднование 800-летия Нижнего Новгорода. «2021 год — он у нас особенный: 800 лет Нижнему Новгороду, я еще об этом скажу. Несмотря на то, что мы сокращаем программу, все равно программа была начата ранее, и есть законтрактованные, принятые обязательства, и плюс эта дата достойна того, чтобы мы приняли ее и встретили на самом высоком уровне, поэтому ряд расходов мы, естественно, предусматриваем», — сказал губернатор.

12:42 27.11.2020 Песков — на вопрос «Почему Путин был в Сарове без маски?»: — Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента. Не следует забывать, что люди, которые встречаются с президентом, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение. Цитата из канала dimsmirnov175.

12:48 27.11.2020 Президент РФ Владимир Путин перемещался по Сарову в ходе рабочей поездки без маски, поскольку люди, которые встречались с президентом, также были обеспечены эпидемиологической безопасностью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента. <…> Не следует забывать, что люди, которые встречаются с президентом, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков объяснил перемещение Путина по Сарову без маски

13:22 27.11.2020 Для больных с коронавирусной инфекии в Нижегородской области развёрнуты 7482 койки, из них 80 процентов заняты, но мы можем развернуть тысячу в медицинской системе дополнительно в любой момент, заявил нижегородский губернатор Владимиру Путину.

13:24 27.11.2020 Темп роста по вводу жилья в Нижегородской области за 10 месяцев 2020 года составил 7%, по итогам года он прогнозируется на уровне «скромных» 4,3%, сообщил нижегородский губернатор президенту РФ.

13:25 27.11.2020 По словам Глеба Никитина, объемы финансирования мероприятий национальных проектов в Нижегородской области выросли на 38% с начала года.

13:44 27.11.2020 Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Фото kremlin.ru

14:16 27.11.2020 В ходе посещения Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Владимир Путин ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом». Фото kremlin.ru

15:07 27.11.2020 С гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым на совещании о ликвидации вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирского. Фото kremlin.ru

16:16 27.11.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о проекте строительства моста через Оку, который должен улучшить доступность района Новинки — Ольгино. По словам Никитина, чтобы обеспечить возврат затраченных средств, мост «можно делать платным. Мы предполагаем, что этот мост может связать Автозаводский и Приокский районы. В случае отсутствия возможности прямого финансирования можно через концессию это делать».

17:04 27.11.2020 Совещание по ликвидации накопленного экологического вреда в г. Усолье-Сибирское. 27 ноября. Источник: kremlin.ru

17:33 27.11.2020 Открылся фармацевтический завод «БратскХимСинтез». Братск. Источник: bratsk-city.ru

18:55 27.11.2020 Владимир Путин участвует в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» группы компаний «Фармасинтез». Источник: kremlin.ru